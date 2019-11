Il passaggio di Mercurio davanti al Sole: ​nasi all'insù alle 13.35

Un evento così raro che si verifica solamente 13 volte in un secolo. Quindi potremmo non rivederlo fino al 2032. Oggi, Mercurio passerà davanti al Sole, disegnando un piccolo puntino nero sulla superficie della stella. L'appuntamento, col naso all'insù, è fissato per oggi alle 13.35, quando inizierà il passaggio, che durerà oltre 5 ore.

"L'11 novembre 2019 il cielo farà uno spettacolo stellare, mentre Mercurio passerà davanti al Sole", aveva avvisato la Nasa. Tempo permettendo, chiunque potrà assistere allo spettacolo: con la giusta attrezzatura, un telescopio o un binoco, si potrà vedere una piccola macchia sul Sole, un puntino di circa lo 0,5 per cento del diametro della stella stessa.

Solitamente, Mercurio passa sopra o sotto il Sole visto dalla Terra e solamente occasionalmente si allinea interponendosi tra la Terra e il Sole. Per tutti, "vale assolutamente la pena vederlo dal vivo", ha rivelato Tgcom24 Giuseppe Cutispoto, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) di Catania.

L'ultimo transito del pianeta tra il Sole e la Terra risale a 3 anni fa, il 9 maggio 2016 e per ricordare quello ancora precedente bisognerebbe risalire all'8 novembre del 2006.

Solamente in America centrale e meridionale sarà possibile osservare l'intero fenomeno, mentre in Italia, il passaggio di Mercurio sarà visibile solo dalle 13.35 alle 18.04, con il culmine fissato alle 15.20. Per poterlo osservare dal vivo, però, il tempo dovrà essere clemente. Ma, anche se su parte dell'Italia dovessero esserci addensamenti nuvolosi non c'è da preoccuparsi: si potrà osservare il transito del pianeta online, grazie alle dirette in streaming orhanizzate dal Telescopio Nazionale Galileo e dal Virtual Telescope.