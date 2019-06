Pavia, donna trovata mummificata in casa

Quando i carabinieri sono entrati nella casa di via Mazzini a Mede (Pavia) si sono trovati davanti una scena spaventosa. Nella camera da letto, gli agenti hanno infatti trovato il cadavere mummificato di una donna.

A dare l'allarme erano stati i vicini che da mesi non vedevano più la signora. Inoltre, dall'abitazione della donna iniziava ad uscire uno strano odore. Così, quando gli agenti hanno fatto irruzione, hanno trovato la vittima mummificata.

Come riporta La Provincia Pavese, la casa e la camera erano state sigillate per evitare la diffusione dell'odore, mentre il corpo era circondato da profumi per ambiente.

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto, senza escludere alcuna pista. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è anche la possibilità che sia stato il figlio a nascondere il cadavere della madre per continuare a incassare la sua pensione. Ora bisogna anche capire se la donna sia stata uccisa o sia morta naturalmente.