Alunni della Prestipino: "Boia chi molla, prof!". E la dem risponde entusiasta

È un esponente dem e membro della direzione nazionale del Pd. Ma a quanto pare non disdegna l'espressione "Boia chi molla". Patrizia Prestipino finisce al centro della polemiche.

Una conversazione WhatsApp tra l'insegnante Patrizia Prestipino e i suoi alunni fa molto discutere. I ragazzi si scattano una foto davanti a un manifesto del Partito democratico e scrivono: "Boia chi molla Prof!". La frase avrebbe dovuto far infuriare la Prestipino visto che si parla di un esponente dem e membro della direzione nazionale del Pd. Così non è stato. Visto che la docente ha risposto entusiasta: "Grandi i miei ragazzi!!!! Vi amo e grazie dell'incoraggiamento…".

Lo screenshot della conversazione viene pubblicato su Instagram, per poi essere rimosso dopo circa mezz'ora. Troppo tardi. Il sito La Notizia si accorge della foto e contatta la Prestipino per chiedere spiegazioni in merito: " Sono dichiarazioni inadeguate ma che non sottendono nessun tipo di malevolenza, in quanto vengono da ragazzi di cui conosco bene animo e carattere, ma sono purtroppo mutuati dai cori delle curve degli stadi. Detto questo trattasi di conversazioni private pubblicate per 26 minuti su un profilo che io non utilizzo per comunicazioni politiche e che in questi giorni soprattutto è seguito da mia nipote, che certo ha apprezzato il messaggio di in bocca al lupo che i ragazzi volevano mandarmi ".