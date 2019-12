Percepisce una pensione d'invalidità per 64mila euro ma è un truffatore

Per diversi anni ha percepito la pensione d’invalidità pur essendo in buone condizioni di salute e senza possedere i requisiti necessari ad ottenere il contributo pensionistico. Nel frattempo lavorava e si dedicava ad una vita del tutto normale, ma è stato scoperto e denunciato per i reati di truffa aggravata dovuta al conseguimento di erogazioni pubbliche e per aver indotto il pubblico ufficiale alla falsità ideologica in atti pubblici. Andiamo con ordine per capire cosa è successo.

Siamo ad Agrigento e questa è la storia di F. R., falso invalido di 62 anni, residente a Licata. Dal 2014 ad oggi l’uomo avrebbe percepito una pensione d’invalidità al 100% dall’Istituto nazionale di previdenza sociale in quanto riconosciuto affetto da " psicosi con disturbo di personalità di tipo paranoide con compromissione delle attività cognitive, affettive, di relazione e dell’adattamento sociale, nonché incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua... ". Le indagini condotte dalla squadra mobile di Agrigento, con a capo Giovanni Minardi, hanno permesso di accertare che in realtà l’uomo era un’altra persona rispetto a quanto dichiarato sulla carta. In effetti, attraverso un apposito servizio effettuato con pedinamenti e appostamenti e, grazie anche al supporto di telecamere è stato documentato come il truffatore uscendo dagli uffici dell’Inps svolgesse tranquillamente una normale vita quotidiana.

Il 62enne era completamente autonomo: deambulava senza alcun problema e senza necessità di supporto andando pure a lavorare per svolgere mansioni dove viene richiesta la forza fisica. Insomma, una vita regolare. Una messa in scena andata avanti per quasi 6 anni senza che nessuno se ne accorgesse e che gli ha permesso di procurarsi due fonti d’entrata. Le immagini che riprendono il truffatore mettono in evidenza la sua abilità nel passare da una situazione di normalità ad uno stato di malessere per il quale si rende necessario il supporto di un accompagnatore.

Scena che si è ripetuta anche quando l’indagato è stato convocato negli uffici della squadra mobile dove si è presentato accompagnato da un parente fingendo di soffrire le patologie documentate all’Inps. Più di 64mila euro l’ammontare del danno quantificato nei confronti dell’istituto previdenziale.

Tutto il materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini ed attestante la falsità della patologia è stato trasmesso alla procura di Caltanissetta da dove è partita la richiesta del sequestro di tutti i rapporti finanziari direttamente o indirettamente riconducibili all’indagato. L’uomo denunciato in stato di libertà, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.