Piacenza, sindaco Pd apre a servizio civile per gli extracomunitari

Servizio civile esteso anche ai migranti, è questa l’ultima proposta di Patrizia Calza, militante Pd, vicepresidente della provincia di Piacenza e sindaco della città di Gragnano Trebbiense.

“Sono ormai trascorsi due anni da quando, in un convegno pubblico, alla presenza del responsabile del Viminale prefetto Morcone, sollevavo, credo a nome di tanti, critiche al sistema di gestione dei migranti. In due anni tante cose sono cambiate ma, neppure con l’avvento di un nuovo Governo, viene affrontato il tema” . Queste le parole dell’onorevole Calza, come riportato dal portale “IlPiacenza”, la quale si dice allarmata dalle politiche del governo sul tema immigrazione, troppo orientate ad impedire nuovi arrivi e poco propense a dedicare tempo alla collocazione dei richiedenti asilo già presenti entri i confini nazionali.

“La preoccupazione unica era ed è quella di ridurre il numero degli arrivi: obiettivo ampiamente raggiunto già dal ministro Minniti. Nessuno che si ponga la domanda di come gestire chi ha già calpestato il suolo patrio e si trova da anni, nullafacente e inattivo, nel nostro Paese, in attesa. In pratica: una vergogna e un fallimento. Eppure una migliore gestione dei richiedenti asilo è obiettivo che dovrebbe stare a cuore a tutti ma, in particolare, a chi si oppone alle strategie dell’attuale Governo” .

Il sindaco cerca quindi di unire questa problematica ad una tematica emersa con forza di recente anche a Piacenza, ovvero quella della reintroduzione del servizio civile obbligatorio. “Ora mi chiedo: se un periodo di servizio civile obbligatorio è per tanti pedagogisti, auspicabile per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, perché respingere aprioristicamente l’istanza di coinvolgere obbligatoriamente i richiedenti asilo presenti sul territorio in attività di servizio civile per qualche ora al giorno? Per quale motivo questa attività dovrebbe essere considerata lavoro ‘forzato’ pertanto vietato e non invece una meritevole azione educativa?” .