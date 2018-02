L'ultima follia di Dibba: arruolare gli spioni per provocare i corrotti

Alessandro Di Battista annuncia uno dei primi provvedimenti che prenderà Luigi Di Maio nel caso dovesse ottenere l'incarico di governo. Si tratta dell'introduzione degli "agenti provocatori" per contrastare la corruzione. Degli spioni, insomma, che tentino i politici con le mazzette per poi coglierli con le mani nella marmellata.

" Serve la reintroduzione di un agente provocatore per la sconfiggere la corruzione - ha dichiarato Alessandro Di Battista a Circo Massimo, trasmissione di Radio Capital - In questo paese in cui la corruzione ha raggiunto livelli impressionanti serve una legge durissima per combatterla ". Il pentastellato spiega poi in cosa consiste la figura dell'agente provocatore: " Tenta il politico offrendogli una mazzetta. Se il politico la prende, va in galera ".