"Picchiato e bastonato da mia moglie per anni"

La moglie lo picchiava e lo prendeva a bastonate davanti alla figlioletta per quasi dieci anni. Un drammatico e insolito caso di violenza domestica è finito davanti ai giudici del tribunale di Salerno dopo la denuncia di un uomo del posto.

Come riferisce Il Mattino, l’uomo ha spiegato ai giudici salernitani il calvario cui sarebbe stato sottoposto per nove anni, dal 2006 fino all’inizio del 2015 quando trovò la forza di rivolgersi alle forze dell’ordine. Secondo il suo racconto, la moglie in diverse occasioni l’avrebbe picchiato. Pugni e calci, in qualche caso la donna lo avrebbe aggredito brandendo dei bastoni. A quegli episodi, stando a quanto raccontato dall’uomo, avrebbe assistito anche la figlia nata dalla coppia. La piccola sarebbe stata testimone di più di un episodio di violenza domestica, costretta a vivere in un ambiente a dir poco surriscaldato dalle continue litigate. Alla donna, poi, è stato imputata dal marito anche il fatto che, in diverse circostanze, lasciava la casa coniugale sparendo letteralmente per intere settimane.

Nel corso dell’udienza tenutasi davanti ai giudici di Salerno, sono stati ascoltati la sorella e il padre dell’uomo che hanno riferito di episodi di violenta e fortissima tensione nella coppia. Il procedimento va avanti, la prossima udienza è fissata per il prossimo autunno.