Pisa, migranti in protesta: "Stop pasti, dateci i soldi"

Migranti in protesta per il cibo. Siamo alle solite: questa volta i richiedenti asilo ospitati dalla Croce Rossa pisana nell'ex convento del Cottolengo, nel comune di San Giuliano terme (Pisa), si sono rinchiusi nella struttura per chiedere un trattamento diverso per i pasti.

Migranti rifiutano il cibo

Una cinquantina di immigrati ha manifestato pacificamente rifiutando il cibo del catering. Il motivo? Vogliono che li venga data una somma in contanti per per acquistare cibo etnico. Soluzione che non è nuova - nel pisano in altre strutture gestite dalla Croce Rossa è già stata usata - ma come spiega il presidente della Cri pisana, Antonio Cerrai al Populista: " Qui non è adottabile in quanto i numeri delle presenze non lo consentono: qui ci sono 178 persone e non è possibile che ciascuno pretenda di cucinare per se stesso ".