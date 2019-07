Pizza lunga 500 metri al Fico Eataly World

È lunga ben 500 metri la pizza da Guinness realizzata il 27 luglio scorso al Fico Eataly World di Bologna, parco tematico emiliano dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, in collaborazione con l’evento “Napoli Pizza Village”.

Come riporta l’Ansa, questa lunghissima pizza è stata farcita con ingredienti che caratterizzano ogni regione d’Italia. Sono stati necessari 500 kg di farina, 400 kg di pomodoro, 50 litri di olio extravergine d’oliva e 10 kg di basilico. Poi sono stati aggiunti prodotti tipici italiani.

All’interno del parco agroalimentare i visitatori hanno assistito alla preparazione di questa pizza speciale. Per l’occasione si sono messi a lavoro trenta pizzaioli napoletani. Il primo passo è stata la realizzazione di un nastro di pasta lungo 500 metri, sistemato su 270 tavoli. Per cuocere questa lunghissima pizza sono stati necessari due forni a legna mobili. Come spiega l’Adnkronos, la pizza è stata cotta cinque metri alla volta. Poi il pubblico ha potuto degustare questa specialità napoletana.

Parte della pizza da Guinness ha raggiunto la “Festa del Gelato artigianale” di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, dove è stata servita chiedendo una libera offerta ai consumatori. Il ricavato è stato donato a all'emporio solidale “Il Sole” di Casalecchio di Reno. Si tratta di un piccolo supermercato in cui è possibile trovare beni di prima necessità. L’emporio aiuta infatti le famiglie in difficoltà che sono residenti nel territorio dell'Unione Reno-Lavino-Samoggia.