Polemica per l'intervista di Vespa al Lucia Panigalli, il giornalista: "Sono stato criminalizzato"

Stava intervistando Lucia Panigalli, la donna sopravvissuta nel 2010 a un tentativo di femminicidio da parte di un uomo con cui aveva avuto una frequentazione, quando ha detto: " Signora, se avesse voluto ucciderla lo avrebbe fatto ". Lo ha detto Bruno Vespa, durante l'ultima puntata di "Porta a Porta", andata in onda nei giorni scorsi. La frase, ritenuta da molti un modo superficiale e sbagliato di affrontare il tema della violenza di genere, ha generato una serie di polemiche. Anche sui social network. " Il tono dell'intervistatore, tra risolini e negazioni, battutine, è semplicemente intollerabile ", ha scritto l'associazione "Non una di meno".

La nota Fnsi e Usigrai

Inoltre, secondo una nota congiunta delle Commissioni Pari Opportunità della Federazione nazionale della stampa e dell'Usigrai, " di fronte ai continui episodi di violenza contro le donne, la Rai dovrebbe essere promotrice di cambiamento culturale. E invece dobbiamo assistere all'ennesima intervista che mette sotto accusa la vita ". Il comunicato prosegue poi commentando, nello specifico, la frase del giornalista: " Vespa lo dice con il sorriso sulle labbra alla donna che gli siede di fronte ". Le commissioni definiscono come "morbosa" l'intervista del cronista: " Panigalli, invece di poter parlare del motivo della sua presenza nello studio televisivo di Porta a Porta, cioè la richiesta di una proposta di legge, ha dovuto rispondere alle incalzanti e insinuanti domande di Vespa ".

La replica di Vespa

" Mi sono dimesso il 23 gennaio 2016 dalla Fnsi per il carattere violento, pretestuoso e settario delle sue polemiche nei miei confronti. Il mio giudizio si rafforza alla luce dell'incredibile dichiarazione di oggi. Credo sia la prima volta, in assoluto, che un giornalista viene criminalizzato a causa di una trasmissione per la quale viene, al tempo stesso, ringraziato dall'avvocato della sua presunta vittima ", ha replicato il giornalista.

L'intervento dell'Odg