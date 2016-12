Polemica sul Capodanno con Cracco: lo chef guadagna 10 mila euro e non si presenta alla serata

Il capodanno stellato con Carlo Cracco, alla "modica" cifra di 1500 euro è riservato per sole 60 persone nella storica Torre Porta Nuova dell'Arsenale di Venezia, ma quanto prenderà lo chef per la serata a cui manco parteciperà?

Lo chef stellato per l'ultima notte dell'anno offre un menù tutto sofisticato ai suoi ospiti. Non è dato sapere, però, quale mix di sapori inonderà i palati dei commensali di Cracco che da Milano - scrive ilMessaggero - ha dato le indicazioni per la preparazione dei piatti. Cracco, infatti, non presenzierà alla serata, ma ha mandato in "missione" i suoi migliori chef. Nonostante la sua assenza, tutto il menù ha la sua firma e gli ha fruttato 10 mila euro. Anche il cachet dello chef, quindi, sarebbe piuttosto "modico".

Ma vediamo bene cosa propone questo Capodanno stellato. Nei 1500 euro, infatti, oltre alla cena, l'evento esclusivo propone un altrettanto party esclusivo. Gli ospiti saranno accompagnati alla location chic con motoscafo e hostess personale, verranno sorpresi anche dalle acrobazie e dalle danze sinuose di ballerine e cantanti della Nuart Events Show Company e potranno farsi anche un giro in gondola in Laguna dopo la mezzanotte con champagne e musica a bordo. Nella modica cifra per il Capodanno stellato, poi, è compreso anche un countdown privè verso il 2017 con la miglior musica: i dj che suoneranno alla serata, infatti, sono i migliori a livello internazionale.

Per il momento sono stati venduti 53 posti e gli altri 7 sarebbero prenotati. E per accogliere anche altri ospiti, a pochi giorni dall'evento, sono state inserite l'opzione Countdown Privè di ingresso a 150 euro dalle 23 e la proposta last minute Gondola Experience da mezzanotte e mezzo, con giro notturno per Venezia in gondola con musica a bordo da 1200 a 1800 euro.