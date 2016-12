Il post del poliziotto eroe: ​"Il coraggio è una decisione"

Poco minuti separano le parole pronunciate dal ministro dell'Interno, in cui si cita il nome del poliziotto che ha ucciso il terrorista di Berlino Anis Amri, ai primi post di congratulazioni per il gesto eroico sul profilo Facebook di Luca Scatà, 29 enne di origini siciliane.

Il post su facebook prima della sparatoria

" Bravo Luca, hai fatto benissimo il tuo ", " Orgogliosa di aver lavorato con te ", " Torna presto, non vedo l'ora di riabbracciarti ": scrivono moltissimi utenti e amici. Il suo collega nel frattempo è ricoverato all'ospedale di Monza ma non in pericolo di vita, per un colpo sparato dall'attentatore tunisino.

Una manciata di ore prima della sparatoria, Luca pubblicava una frase: " Solo sulla strada diretta c'è il sole e non ci sono ombre ". O quasi, infatta da lì a poche ore si materializzerà Anis Amri armata e pericoloso. Il post prosegue: " Nella vita non si può rimanere nel limbo, nell'indecisione. Vanno fatte delle scelte, e queste o si pagheranno o si ameranno ", come riporta La Repubblica.