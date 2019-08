Prende fuoco un altro palazzo a pochi metri dalla Grenfell Tower

E’ ancora vivo il ricordo di Gloria Trevisan e Marco Gottardi, i due giovani italiani deceduti a Londra in seguito all’incendio della Grenfell Tower il palazzo dove vivevano. Oggi i residenti di un condominio di fronte alla torre bruciata sono rimasti terrorizzati dopo che un altro incendio si è sviluppato al 12° piano espandendosi poi molto rapidamente.

Molti di loro avevano già assistito con orrore a quello che era accaduto di due anni fa che aveva fatto 72 vittime tra cui i ragazzi italiani che vivevano e lavoravano a Londra. Si è temuto che oggi potesse ripetersi la stessa cosa viste le imponenti fiamme che salivano a metà della struttura. Fortunatamente, visto il massiccio intervento dei pompieri, l’incendio è stato domato soltanto un'ora dopo, ma ha riportato alla mente di tutti gli orribili ricordi, e molta indignazione per la mancanza di attrezzature antincendio che dopo la tragedia di due anni fa, avrebbero dovuto essere presenti in ogni palazzo circostante.

Invece molti di quelli che sono riusciti ad uscire dallo stabile, hanno detto che all’interno non c’erano allarmi antincendio né tantomeno estintori e erano terrorizzati che le fiamme potessero avvolgere l’intero stabile e fare molte vittime. In molti in ogni caso hanno elogiato il tempestivo intervento dei vigili del fuoco anche se i residenti hanno potuto notare che i getti d’acqua a loro disposizione arrivavano fino al 5° piano e non al 12° dove invece si era sviluppato l’incendio. Solo entrando nello stabile i pompieri sono riusciti a domare le fiamme.

Un rapporto sulla sicurezza antincendio dello scorso anno aveva rilevato che l’edificio non aveva un sistema antincendio. E che questo era prioritario, così come l'istallazione di porte tagliafuoco nei vai piani. Così evidentemente non è stato, e solo per un soffio si è evitata la seconda tragedia. Un portavoce dei Vigili del Fuoco di Londra ha dichiarato che sul luogo sono state impiegate dieci autopompe e 70 vigili del fuoco. Nonostante non ci sia stato nessun ferito è stata aperto nella zona un centro di assistenza per chiunque ne avesse bisogno.

Sul rogo è stata aperta immediatamente un’inchiesta che farà luce sulle cause dell’incendio, ma anche sulla mancanza di strutture di salvaguardia.