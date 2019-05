Preti indagati per estorsione, messaggi hot ad una ragazza disabile

A finire nei guai per estorsione due preti accusati di aver agito con modalità mafiosa dalla Dda di Catanzaro. Padre Graziano Maccarone, segretario del vescovo di Mileto e Nicola De Luca, reggente della Chiesa Madonna del Rosario di Tropea, sono stati rinviati a giudizio. Inoltre sullo smartphone di Maccarone sarebbero stati trovati ben 3mila messaggi inviati in oltre due mesi alla figlia disabile del debitore. Gli stessi avrebbero chiesto addirittura l'intervento del clan Mancuso, ovvero della 'ndrangheta, se l'uomo non avesse ridato indietro i soldi.

I due avrebbero usato metodi come minaccia e violenza per riottenere indietro 9mila euro prestati da una persone nel Vibonese. L'arco di tempo preso in considerazione dagli inquirenti è quello che va da dicembre 2012 fino a marzo 2013, quando i due avrebbero per l'appunto utilizzato ogni via per poter riottenere indietro i soldi che avevano prestato all'uomo nel momento della difficoltà.