Sala sfoggia calzini arcobaleno per sostenere i gay

Seduto su una poltrona rossa a palazzo Marino, sorridente e con i calzetti arcobaleno. È stato immortalato così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla vigilia della settimana per i diritti Lgbtq+. Uno scatto che lo stesso primo cittadino ha pubblicato sui suoi profili social per dare il via alla Pride Week, patrocinata dall'amministrazione

Sala è apparso sorridente, in camicia bianca e pantaloni scuri con le gambe accavallate e in bella vista calze a strisce arcobaleno. " Da domani, Pride! - si legge nel commento alla foto -. Per una Milano dei diritti. E dei doveri ". E subito gli utenti web si sono sbizzarriti con commenti di ogni tipo. C'è chi si è complimentato con il sindaco e ha appezzato la simaptica foto e chi invece ha criticato (anche molto duramente) Sala.

Ma il primo cittadino non è lasciato intimorire. Già nei giorni scorsi si era espresso a sostegno dell'iniziativa, aprendo alla possibilità di illuminare palazzo Marino con i colori dell’arcobaleno.

La settimana di eventi (oltre 60) si concluderà con la grande parata di sabato 29 giugno. In città sono attese circa 250mila persone.