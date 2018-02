Le prime immagini del film sull'amore tra il principe Harry e Meghan

Il 19 maggio il Principe Harry d'Inghilterra e Meghan Markle convoleranno a nozze e gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su di loro.

Ma se il matrimonio reale non è una novità, il film sulla loro storia d'amore sì. Come anticipa in esclusiva il settimanale Chi, infatti, il giorno delle nozze, in concomitanza con il lieto evento, verrà trasmesso il tv movie sul Principe Harry e la moglie Meghan Markle. E la rivista diretta da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da mercoledì 21 febbraio, pubblica in esclusiva le prime immagini del film.

Il tv movie, prodotto dal canale americano Lifetime, si intitola Harry & Meghan: A Royal Romance ed è interpretato da due giovani attori sconosciuti al pubblico italiano, l'esordiente Murray Fraser nel ruolo del principe e Parisa Fitz-Henley, nel ruolo di Meghan. I due, a giudicare dalle immagini pubblicate da Chi mostrano un'incredibile somiglianza con i veri protagonisti della storia d'amore dell'anno. E se l'attore che interpeta Harry è un esordiente, non lo è invece il regista Menhaj Huda, che è abituato a raccontare le vicende della famiglia reale inglese.

Le riprese del film sono iniziate qualche giorno fa e si snoderanno tra Los Angeles e Vancouver.

(Guarda le foto)