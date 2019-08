Il problema sono i (non) fatti non gli insulti

Ogni giorno ha la sua pena e la sua polemica. La pena è che la riforma della giustizia non vedrà la luce, la polemica è sulle parole che Salvini ha pronunciato dal suo ritiro di Milano Marittima. A scuotere i benpensanti sono il termine «zingaraccia» usato dal vicepremier per definire una rom che si era augurata la sua morte («speriamo in un proiettile») e l'espressione «mi sono rotto le palle» pronunciata nei confronti dell'ennesima Ong che vorrebbe scaricarci in casa l'ennesimo carico di immigrati raccattati appositamente in mare.

Diciamo subito che in entrambi i casi la sostanza delle parole di Salvini è assolutamente condivisibile. Chi non manderebbe a quel paese una che spera nella tua morte e chi non perderebbe le staffe a essere quotidianamente preso per i fondelli da provocatori politici quali sono i taxisti del mare.

Per quanto riguarda la forma si può invece discutere se il linguaggio di Salvini è consono a un ministro degli Interni. Constatiamo però che non è diverso da quello che usano quotidianamente Boris Johnson, neopremier della più antica democrazia del mondo, e Donald Trump, presidente della più grande democrazia del mondo.

A noi, come noto, non dispiace il politicamente scorretto, a patto che non sia fine a se stesso. Mi spiego meglio. Uno dei motivi di successo di Trump è che insulta tutti (giornalisti, minoranze, giudici e avversari politici interni ed esteri) da mattina a sera. Può permetterselo perché è a capo della prima potenza mondiale, autonoma e quindi indifferente a eventuali reazioni e contraccolpi. Ma soprattutto Trump ha risolto davvero alcuni dei problemi degli americani. Con lui economia e salari crescono, l'occupazione vola, le tasse sono diminuite, i benpensanti rosicano ma il cittadino medio era anni che non stava così bene. E per questo motivo il suo «rutto quotidiano» crea più simpatia che sdegno.

Per Salvini è diverso. Non ci preoccupano le sue parole sferzanti bensì il fatto che non sono accompagnate da successi politici: gli immigrati continuano a sbarcare, la crescita è a zero, le aziende sono mediamente in crisi, le tasse salgono, la magistratura continua allegramente a fare il bello e il cattivo tempo.

C'è un modo per abbinare schiettezza popolare e benessere per il popolo? A occhio sì, ed è mollare i Cinque Stelle e mettersi in proprio (o con chi vorrà). Perché, per stare in tema, di questa zingarata (leggi: di questo governo), ne abbiamo avuto a sufficienza.