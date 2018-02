Prof accoltellata a scuola, il 17enne: "Pagherò ma volevo solo graffiarla"

Il 17enne che a scuola ha sfregiato con un coltello il volto della sua insegnante si dice pronto a pagare per l'azione commessa.

La professoressa lo chiama per l'interrogazione ma l'alunno di quarta superiore dell'Istituto Ettore Majorana di Acerra (Napoli) non ha studiato e rifiuta di andare alla cattedra. A quel punto l'insegnante minaccia di mettere una nota sul registro e lì scatta la furia del ragazzo. Prende il coltello che aveva portato in classe e ferisce al volto la docente. Un gesto inconsulto, soprattutto se compiuto tra le mura scolastiche.