"Pronto? Sono Francesco". Il Papa chiama in diretta a Unomattina

Auguri a sorpresa in televisione da parte di Papa Francesco. Questa mattina il Santo Padre è, infatti, intervenuto a Unomattina su Raiuno (video): "Io vi auguro un Natale cristiano, come è stato fatto il primo, quando Dio ha voluto capovolgere i valori del mondo - ha detto Bergoglio - si è fatto piccolo in una stalla, con i piccoli, con i poveri, con gli emarginati" .

Non è la prima volta che un Papa interviene in diretta sulla Rai. Lo stesso aveva fatto papa Giovanni Paolo II nel 1998, quando a sorpresa telefonò a Bruno Vespa durante la puntata di Porta a Porta sul ventesimo anninversario del suo pontificato (guarda qui). Oggi il Santo Padre, riferisce Radio Vaticana, è intervenuto su Rai Uno per i trent'anni della trasmissione Unomattina. Si è complimentato per il programma e ha, poi, rivolto gli auguri di Natale a tutti gli spettatori. "La piccolezza: in questo mondo dove si adora tanto il Dio denaro - ha aggiunto papa Francesco - che il Natale ci aiuti a guardare la piccolezza di questo Dio che ha capovolto i valori mondani" . Quindi l'augurio finale: "Vi auguro un Santo Natale, e felice: tanto felice Natale. Un abbraccio a tutti" .