Pubblicità come indicatore di rischio per combattere l'evasione

Utilizzare la pubblicità come "alert" per scovare attività irregolari e prodotti contraffati.

Giuseppe Arbore, Capo del III reparto operazioni del Comando generale della Guardia di Finanzia, in un intervista a Il Sole 24 Ore spiega come la pubblicità stia diventando sempre più un utilissimo strumento da utilizzare nella lotta all'illegalità una volta " incrociata con l'attività di controllo effettuata direttamente sul territorio ". Difatti, l'analisi delle pubblicità " permette di stanare quei fenomeni pù diffusi nelle località ad alta vocazione turistica ".

Il richiamo è alle attività di controllo che le Fiamme Gialle stanno effettuando sulle cosiddette "case vacanze" e che hanno fatto emergere come 2 su 3 siano irregolari e riescano a sfuggire al fisco. Nello specifico le attività ispettive portate a termini al 5 agosto scorso sono state 404, e dai controlli effettuati le violazioni riscontrate sono state 1680 e 256 attività sono risultate irregolari. Le operazioni sono state svolte partendo dall'attività a monte in cui sono stati incrociati dati e informazioni raccolte sui data base e poi agendo direttamente sul territorio attraverso i controlli sul luogo. Centrale, dunque, è stata la ricerca di informazioni attraverso le pubblicità e inserzioni raccolte sul web, attraverso i siti dedicati come accaduto nelle indagini della procura di Genova su possibile evasione dell'Iva nelle operazioni di intermediazione di Booking.com sugli affitti delle abitazioni di privati senza partite Iva.