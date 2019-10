Puglia, oltre cinquanta arresti nel 2019 per la lotta al caporalato

È il resoconto di un intero anno di lavoro da parte dei carabinieri delle diverse compagnie di tutta la Puglia, in particolare di Bari, Lecce, Foggia, Taranto e Brindisi. Cinquantuno le persone arrestate nell'ambito dell'attività di contrasto allo sfruttamento lavorativo nella regione.

I numeri raggiunti in pochi mesi sono da capogiro. Cinquantuno gli arresti, duecentoventuno denunce, multe per oltre 5 milioni di euro. Sono questi i dati della maxi operazione anticaporalato. Le persone finite in manette sono quasi tutte italiane mentre gli sfruttati hanno perlopiù nazionalità straniera. Dall'indagine, iniziata a giugno e condotta per tutta l'estate, emerge uno spaccato drammatico che coinvolge interi settori produttivi, dall'agricolo al tessile. Nei guai sono finite imprese e aziende che riforniscono la grande distribuzione, sia in Italia che all'estero. Grazie a un'inedita task force, in pochi mesi i militari dell'arma hanno ottenuto risultati in media raggiunti tra i tre e i quattro anni.



I controlli sono nati per iniziativa dei militari e non, sottolineano fonti investigative, a seguito di denunce che, nel caso specifico, non sono arrivate nemmeno in forma anonima. Per la maggior parte dei coinvolti infatti, provenienti da varie regioni dell'Africa e della Cina, denunciare il proprio caporale significa restare senza stipendio, benchè misero, e non ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Ecco perchè il motivo di tanto timore nello sporgere denuncia, a costo della propria vita. In totale sono stati controllati 967 lavoratori, alcuni dei quali non in regola con i documenti. Diverse le condizioni di estremo degrado emerse nel corso dei controlli. Nel migliore dei casi gli operai trovavano dimora in container e prefabbricati, senza bagno e senza riscaldamento. Alcuni uomini, impiegati nei mattatoi, erano invece costretti dai loro titolari a vivere sul luogo di lavoro, in questo caso nell'edificio in cui gli animali vengono macellati. Altri, invece, avevano dimora nelle stalle, insieme agli animali, in condizioni igienico sanitarie precarie.



" Questi arresti confermano che lo sfruttamento in agricoltura è ancora una piaga nel nostro Paese, un fenomeno diffuso ovunque, ma che al Sud in particolare assume spesso forme di vera e propria schiavitù " ha scritto sulla pagina Facebook del Fai Cisl il segretario generale Onofrio Rota e conclude " Occorre davvero fare di più per rafforzare le azioni di controllo, contrasto e prevenzione, e liberare una volta per tutte i territori del Mezzogiorno da un fenomeno ripugnante come il caporalato ".