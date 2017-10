Punto da calabrone, muore dopo 15 giorni in ospedale

Muore quindici giorni dopo essere stato punto da un calabrone, è stata aperta un’inchiesta sul decesso di un 36enne avellinese.

L’uomo è spirato nella mattinata di venerdì scorso. E adesso la Procura della Repubblica ha disposto l’apertura di un fascicolo per verificare quali siano state le cause della morte dell’uomo e per capire, tramite gli accertamenti e le verifiche di rito, se a lui siano state prestate tutte le cure necessarie.

Come riporta Repubblica di Napoli, il 36enne è giunto in ospedale, nel capoluogo irpino, il 20 settembre scorso. Era già privo di conoscenza a causa dello choc anafilattico causato dalla puntura dell'insetto mentre era al lavoro.

L’uomo, al momento dell'incidente, si trovava in una contrada di montagna a far legna, per conto di una ditta locale. Agli inquirenti, ora, toccherà capire, oltre alle cause mediche che hanno condotto alla morte del 36enne, anche l'adeguatezza dei presidi di sicurezza adottati per svolgere quel lavoro.

La notizia ha gettato nello sconforto le piccole comunità di Forino e Monteforte Irpino, dove l’uomo era molto conosciuto e stimato. Fino all’ultimo gli amici hanno sperato che la tempra forte dell’agricoltore riuscisse ad avere la meglio. Purtroppo, il 36enne non ce l’ha fatta e la commozione dei due paesi ha listato a lutto, insieme alle strade, anche i social network.