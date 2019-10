Abbandona l'auto sulla statale, poi minaccia e aggredisce i passanti

Nel sud della Sardegna ci sono stati attimi di paura quando un ragazzo di 29 anni, dopo aver abbandonato la propria auto al km 33 della superstrada, ha iniziato a minacciare di morte chiunque trovasse sulla sua strada, militari compresi. A raccontare quanto accaduto è stata Unionesarda.

Secondo quanto riportato, un giovane, residente a Segariu ma originario di San Gavino, avrebbe lasciato la sua auto, una Ford Fiesta di colore grigio, sulla statale 131, che è poi la strada principale che collega Porto Torres a Cagliari. In poco tempo gli altri automobilisti e l’Anas hanno allertato i carabinieri, segnalando il pericolo.

Quando i militari sono giunti sul posto hanno trovato il ragazzo, probabilmente ubriaco, vagare per i campi adiacenti la 131. La sua automobile era poco lontana, proprio in mezzo alla carreggiata, e costituiva un grave pericolo per gli altri conducenti. L’auto, dopo essere stata messa in sicurezza dagli uomini dell’Arma, al controllo è risultata essere anche priva di assicurazione ed è quindi stata sequestrata.

Il 29enne nel frattempo si era attaccato al guardrail urlando contro chiunque cercasse di avvicinarlo e minacciando di morte anche i militari che stavano tentando di immobilizzarlo. Alla fine il ragazzo è stato arrestato per violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Si trova al momento ai domiciliari in attesa del processo per direttissima che si terrà a Cagliari.