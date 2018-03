Rapina in casa di Bruno Pizzul a due giorni dagli ottanta anni

Dovrà sperare in un bel regalo Bruno Pizzul, per consolarsi dal fatto di essere arrivato nel modo peggiore alla vigilia degli ottant'anni. Il popolare telecronista sportivo, che compie gli anni l'8 marzo, ha dovuto infatti fare i conti con un furto nella sua abitazione nel Friuli, di cui si è reso conto quando è rientrato insieme alla moglie.

Pizzul, che vive a Cormons, in provincia di Gorizia, ha trovato la casa svaligiata martedì sera, quando ha aperto la porta dopo essere uscito nel pomeriggio insieme alla moglie Maria. Al ritorno - scrive il quotidiano locale Il Gazzettino - ha trovato la porta aperta e le stanze ribaltate dai ladri, a caccia di soldi e oggetti preziosi.

Da casa Pizzul mancavano i gioielli della signora, che si trovavano in camera da letto. Secondo quanto non si sa al momento l'allarme non sarebbe scattato. Sui fatti stanno ora indagando i carabinieri della caserma locale.