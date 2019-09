Rapina sul treno: 23enne minacciato con martello da nordafricano

Episodio di rapina a bordo del convoglio TreNord 724 della linea S4, in servizio lungo la tratta Camnago-Lentate-Milano.

Sono all'incirca le 8 del mattino quando il treno arriva all'altezza di Lentate sul Seveso (Monza-Brianza), ed è in quegli attimi che ad un pendolare di 23 anni si avvicina uno straniero, presumibilmente di etnia magrebina.

Come riferito dalla vittima, l'extracomunitario impugnava un martello frangivetro, col quale lo ha minacciato, intimandogli di consegnare il proprio telefono cellulare. Terrorizzato, soprattutto all'idea di una violenta reazione del nordafricano ad un suo rifiuto, il ragazzo ha preferito consegnare lo smartphone.

Dopo essersi impossessato dell'apparecchio elettronico, il magrebino si è allontanato, raggiungendo un altro straniero, probabilmente suo complice, in compagnia del quale è poi sceso dal convoglio alla fermato di Seveso.

Il giovane, un impiegato che si trovava sul treno per raggiungere il proprio posto di lavoro a Milano, non ha potuto far altro che denunciare la rapina subìta ai carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso.

I militari hanno dato avvio alle indagini per risalire al responsabile, ma episodi del genere continuano ad essere oramai sempre più frequenti.