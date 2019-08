Rapine e aggressioni online: arrestati tre minorenni magrebini

Risse, rapine e aggressioni celebrate sui social. Si divertivano così tre minorenni di origine magrebina che a Cremona erano diventati dei modelli da seguire per le loro gesta "da eroi". La polizia ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità a carico della baby gang: i ragazzi facevano parte del "Cremona Dissing", un gruppo Instagram sul quale venivano raccontate le bravate commesse.

L'operazione

Le indagini sono partite in seguito a diversi scippi avvenuti in città il 12 giugno scorso nel corso di una festa aperta al pubblico: sette ragazzi si resero protagonisti di una rapina e di un'aggressione per futili motivi nei confronti dei partecipanti alla serata. Gli agenti hanno poi identificato i tre ragazzini, ritenuti autori di una rapina dal valore di 20 euro in contanti e di una tentata rapina di un portafogli.

L'organizzazione della baby gang era sempre la medesima e seguiva tre step principali: individuazione della vittima; aggressione con calci e pugni; furto di soldi o cellulare. Il tutto filmato e poi fieramente condiviso sui social.