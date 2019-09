Rapporto dell'Onu avverte: "A rischio la vita negli oceani"

Gli oceani sono sempre più caldi, per effetto del riscaldamento globale e si attende un aumento senza precedenti delle temperature delle acque e la loro acidificazione. È quanto afferma l'Ipcc, il comitato scientifico sul clima dell'Onu, nel suo ultimo rapporto, dedicato a oceani e ghiacci, diffuso questa mattina, dal titolo Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate.

Scioglimento dei ghiacci, acidificazione delle acque, ondate di calore, piogge e cicloni devastanti, aumento del livello del mare e diminuzione delle specie marine: è quanto dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, come effetto del cambiamento climatico. Secondo l'Ipcc, infatti, negli ecosistemi marini è prevista "u na diminuzione nella biomassa globale degli animali marini, nella loro produzione e nel potenziale di pesca, e un cambiamento nella composizione delle specie ". Gli oceani, infatti, sono destinati a " condizioni senza precedenti di aumento di temperature, maggiore stratificazione dei livelli superficiali, ulteriore acidificazione, declino dell'ossigeno e alterata produzione primaria netta di pesci e alghe ".

La Marine Stewardship Council (Msc), organizzazione no-profit che si impegna a mantenere la vita negli oceani, ha commentato il rapporto dell'Ipcc, facendo il punto sull'impatto dei cambiamenti climatici sulla struttura e sulla produttività degli ecosistemi marini. " Il pesce è una risorsa fondamentale a livello globale ", ha spiegato Francesca Oppia, Program director di Msc Italia. Infatti, il pesce rappresenta il 17% delle proteine animali consumate a livello globale e per 800 milioni di persone costituisce una fonte di reddito e di alimentazione fondamentale. Inoltre, ogni anni, garantisce 130 miliardi di dollari in scambi internazionali. Per questo, " non possiamo ignorare i preoccupanti effetti del cambiamento climatico sugli stock di pesce" . Francesca Oppia spiega che "le ondate di calore nelle acque marine ed oceaniche sono aumentate di oltre il 50% negli ultimi 30 anni, determinando una diminuzione della vita marina ".

Il cambiamento climatico, quindi, potrebbe portare nei prossimi anni a una drastica riduzione delle risorse marine. Ma, secondo Msc, ci sono tre possibili soluzioni, per preservare la salute degli oceani. Innanzi tutto, sarebbe bene promuovere attività di pesca sostenibili, con efficaci sistemi di monitoraggio e regolamentazione. In secondo luogo, sarebbe utile una collaborazione a livello internazionale tra le industrie ittiche: " È necessario accelerare il progresso globale della pesca sostenibile-dice Oppia- perché gli stock ittici ben gestiti sono più resilienti agli impatti del cambiamento climatico ". Infine, il terzo passo prevede la sensibilizzazione dei cittadini, affinché acquistino prodotti sostenibili.

Secondo l'Ipcc, i rischi determinati dai cambiamenti climatici coinvolgeranno anche la popolazione: l'aumento del livello del mare, infatti, determinerà eventi estremi più frequenti e devastanti, da cicloni a inondazioni.