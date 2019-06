Libia, Sea Watch recupera 52 migranti. Salvini: "Atto di pirateria fuori legge"

Una nuova missione della Sea Watch riporta sotto i riflettori l'emergenza partenze dalle coste libiche. L'equipaggio, messo in mare dalla ong tedesca fondata alla fine del 2014 da Harald Höppner, ha soccorso 52 immigrati clandestini che si trovavano su un gommone a circa 47 miglia da Zawiya e stavano puntando verso le coste del Vecchio Continente. Un vero e proprio blitz dal momento che sono intervuti senza rispettare le indicazioni della Guardia costiera libica. "È l'ennesimo atto di pirateria di un'organizzazione fuori legge" , commenta Matteo Salvini.

"Questa mattina, alle 9.53, l'aereo di ricognizione Colibri aveva avvistato l'imbarcazione, informando le autorità competenti e la nave" , scrive su Twitter la Sea Watch. Che, poi, non perde l'occasione per attaccare la Guardia costiera libica che aveva comunque comunicato di aver assunto il coordinamento del caso. "Giunti sulla scena, priva di alcun assetto di soccorso, abbiamo proceduto al salvataggio come il diritto internazionale impone" , continua l'ong tedesca facendo sapere, con un altro tweet, che adesso tutti "i naufraghi" si trovano a bordo della loro imbarcazione.