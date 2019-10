Reddito di cittadinanza, l'ex brigatista sbrocca "Vittime? Non rompetemi il c..."

Il caso del reddito di cittadinanza che finisce nelle tasche degli ex brigatisti e terroristi fa discutere ancora. E questa volta ad infiammare le polemiche è Raimondo Etro, ex brigatista che incassa l'assegno pieno di 780 euro al mese. Ai microfoni de La Zanzara su Radio24, Etro non usa giri di parole e difende il sussidio varato dal governo gialloverde e fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle: " Sentirmi a disagio? E’ una domanda retorica del cazzo. Che differenza c’è tra l’assegno sociale ed il reddito di cittadinanza? Allora vi faccio una domanda, dovevo fare le rapine? Ditemelo voi. Rinuncio al reddito di cittadinanza e mi metto a fare le rapine? Non rompetemi le palle ".

Insomma per Etro non c'è spazio per le opinioni dei familiari di quelle vittime che hanno perso la vita per la furia assassina dei terroristi. Il conduttore de La Zanzara, Giuseppe Cruciani ribatte: " La vedova D'Antona dice che è una vergogna ". A questo punto Etro rincara la dose e rivendica ancora con più forza quell'assegno incassato mensilmente: “ Questo è un problema loro. Io sinceramente non ho mai avuto rapporti coi familiari delle vittime ". Poi la provocazione che lascia senza parole lo stesso Cruciani: " Devo rinunciare al reddito e mettermi a fare le rapine? ". A questo punto però parte un vero e proprio elenco di insulti contro Cruciani: " Mi stai rompendo il c*** per avere un pochino di visibilità. Non so neanche chi c*** sei. Non me ne frega un cazzo. Mi hai cercato tu. Leggi l’attualità di ex brigatisti prendono il reddito di cittadinanza? Bravo, complimenti. Scrivi quel c*** ti pare, che c**** mi chiami? Cosa vuoi? Vuoi capire come mi sento di fronte a queste polemiche? Ma sono c*** miei. Come c**** ti senti tu a rompere i coglioni alla gente. E’ il tuo mestiere? Appunto, vendi il c*** ". Il conduttore lo incalza: "Almeno io non ho contribuito all'omicidio di sei persone". Qui Etro sbrocca del tutto: " Non mi sento a disagio, va bene? Mi sento più a disagio a parlare con te….Mi hai chiamato tu con numero anonimo, pezzo di m***. Schifoso... ". A giudicare dalla reazione forse qualche problema con la sua coscienza ce l'ha...