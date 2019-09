Reddito di cittadinanza ad altri ex brigatisti: ecco chi sono

Dopo lo scandalo scoppiato per Federica Saraceni, l'edizione odierna de La Verità mette in risalto altre due situazioni analoghe: ex brigatisti usufruiscono del reddito di cittadinanza. La donna riuscirebbe a percepire 623 euro al mese dagli arresti domiciliari dopo la condanna a 21 anni e 6 mesi per associazione con finalità di terrorismo e per l'omicidio del giuslavorista Massimo D'Antona, nonostante i requisiti per accedere alla misura grillina richiedano che non bisogna essere sottoposti " a misura cautelare personale ".

Ex brigatisti col reddito di cittadinanza

A percepire 500 euro al mese sarebbe anche Massimiliano Gaeta, arrestato nell'operazione "Tramonto": era uno degli esponenti del Partito comunista politico militare, che - a giudizio della pm Ilda Boccassini - veniva considerata un'organizzazione terroristica. Il 44enne foggiano è stato condannato a 5 anni e 3 mesi: nello specifico 4 anni per aver partecipato alla banda armata; 6 mesi per la finalità eversiva; altri 6 mesi per l'accusa di detenzione di armi e munizioni; 2 mesi per ricettazione. I giudici spiegarono che si stavano preparando " plurimi attentati " sulla base di " una aberrante visione ideologica " che aveva portato a non disprezzare " la violenza della guerra ". Tuttavia non erano considerati terroristi poiché non intendevano colpire " indiscriminatamente per suscitare terrore, panico ed insicurezza ".