Reddito di cittadinanza, riscuoteva l'assegno ma aveva 78 auto intestate

La lista dei furbetti del reddito di cittadinanza continua ad allungarsi giorno dopo giorno. L'ultimo caso arriva da Modena e ha come protagonista un uomo di 42 anni che è finito in grossi guai.

Il furbetto, che risulta senza fissa dimora, era arrivato a possedere fino a 87 veicoli e ad essere titolare di una rivendita di auto senza aver mai presentato denuncia dei redditi. A smascherare l'attività dell'uomo è stata la Polizia locale di Modena che ha indagato partendo da una segnalazione di un cittadino. Il titolare di una attività aveva infatti dato l'allarme alle forze dell'ordine per una auto con persone sospette aggirarsi nella zona. E così gli agenti si sono messi subito alla ricerca del proprietario e hanno portato alla luce una amara verità.

La polizia locale ha scoperto che la vettura era intestata a un persona già proprietaria di numerosi altri veicoli: 78. Il proprietario è inoltre risultato residente a Bologna, ma il suo indirizzo riconduceva ai servizi sociali. Le sorprese però non sono finite ed ecco che con le indagini sono spuntati altri particolari. Gli agenti hanno trovato oltre 50 multe, tutte recapitate all'uomo ma non pagate, per un importo complessivo di circa 12mila euro. Come riporta il Resto del Carlino, gli investigatori hanno quindi individuato la rivendita di autovetture a lui intestata e con sede legale e operativa sempre allo stesso indirizzo fittizio di Bologna. L'uomo nullatenete, secondo le ricostruzioni degli agenti, fungeva da prestanome. Molti i veicoli trovati privi di assicurazione e non revisionati. Così è scattata la segnalazione all'Agenzia delle Entrate.

Ma non è finita qui. Gli investigatori hanno continuato a fare accertamenti e hanno scoperto altri dettagli. Già perché il 42enne senza fissa dimora, intestatario di ben 78 veicoli e debitore di oltre 12mila euro di multe, precepiva anche il reddito di cittadinanza. Incrociando i dati Inps è infatti emerso che da aprile dello scorso anno il senza tetto riceveva anche un assegno da 500 euro al mese.

E così il 42enne è stato subito denunciato alla Procura della Repubblica di Modena in violazione alle norme sul diritto di riscossione del reddito di cittadinanza. Per lui sono quindi iniziati i guai e ora dovrà restituire i 4mila euro già intascati in questi mesi. Nel frattempo, sono in corso ulteriori accertamenti sui veicoli a lui intestati.