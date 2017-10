Regala un dolce alla cannabis ai genitori ​che finiscono in ospedale

Regala un dolce alla cannabis ai genitori, che finiscono intossicati in ospedale. È successo a Casarsa della Delizia (Pordenone). Un 22enne, di rientro dall'Olanda, ha portato con sé una torta per papà e mamma, rispettivamente di 58 e 54 anni, che, inconsapevoli degli effetti cui sarebbero andati incontro, hanno mangiato il dolce in gran quantità finendo al pronto soccorso di San Vito al Tagliamento per una forma di intossicazione da cannabinoidi. La coppia è stata medicata e dimessa al termine di una serie di analisi che hanno accertato "uno stato confusionale dovuto all'assunzione di cannabinoidi".

Come scrive il Messaggero Veneto, subito per il figlio è scattata la denuncia per aver introdotto in Italia i prodotti proibiti. Nel corso della perquisizione in casa della famiglia, i carabinieri hanno trovato anche delle bustine di "Cannabis Tea", anch'esse destinate alla coppia che, per fortuna, ha preferito accompagnare il dolce donato dal figlio con bibite locali.

Tutto il materiale finito sotto sequestro è stato inviato, per gli accertamenti tecnici sulla qualità e quantità del principio attivo, al Laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti dell'Arma.