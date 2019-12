Regno Unito, la Scozia chiede il referendum per la secessione

La Brexit è alle porte, ma anche l'indipendenza della Scozia può essere vicina. La richiesta ufficiale - la seconda in realtà - è arrivata qualche mese prima che i britannici si esprimessero per la Camera dei Comuni ma, visto il risultato, ora il Partito nazionalista scozzese sta cercando di premere sull'acceleratore, presentando una domanda ufficiale per il referendum all'esecutivo guidato da Boris Johnson. Non è detto che i Tory concedano agli scozzesi questa possibilità, anzi, ma il fatto che giovedì scorso i nazionalisti abbiano ottenuto più di cinquanta parlamentari può contribuire alla buona riuscita della proposta referendaria. Gli equilibri parlamentari vanno tenuti in considerazione.

Boris Johnson in Scozia non ha sfondato. E questo è un altro argomento che viene spesso ventilato per favorire lo scenario preferito da Nicola Sturgeon, che preme. "La Scozia ha scelto un futuro diverso". Il vertice dell'esecutivo scozzese, stando a quanto riportato dall'Agi, lo ha affermato alla BBC. C'è la sensazione che uno Stato importante del Regno Unito voglia edificare il proprio futuro in maniera autonoma. La Brexit, insomma, può essere stato solo uno dei grandi temi di questa turnata elettorale, che potrebbe influire in breve tempo sull'assetto istituzionale dell'isola. Ma il governo cosa ne pensa? Le dichiarazioni arrivate sino a questo momento non sembrano voler concedere troppi spazi. Michael Gove ha detto quanto segue: "Avevano detto nel 2014 che quello era il voto per una generazione, non ci sarà un altro referendum sull'indipendenza della Scozia". Una presa di posizione che sembra chiudere di fatto le porte alle velleità d'indipendenza, ma bisognerà attendere lo svolgimento dei prossimi passaggi.

Intanto in Europa qualcuno spera che la Scozia riesca davvero a votare. Se gli scozzesi riuscissero a distinguersi dal resto del Regno Unito, potrebbero allora restare nell'Unione europea. Per gli europeisti sarebbe una vittoria di Pirro, ma almeno sarebbe una vittoria.