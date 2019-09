"Riace non è più il paese dell'accoglienza". Il neo sindaco filo Lega fa rimuovere i cartelli

Ora Riace non è più il paese dell'accoglienza. I nuovi cartelli, infatti, indicano che quello è il paese dei santi medici e dei martiri Cosimo e Damiano.

Secondo quanto riporta Repubblica, il neosindaco Antonio Trifoli ha rimosso lo storico cartello, che indicava Riace come paese dell'accoglienza. Il pannello è stato rimosso e sostituito da un manifesto che dà il benvenuto ai turisti nel borgo dei martiri Cosimo e Damiano, con tanto di santuario sullo sfondo e statue sacre in primo piano. Addio quindi al paese che è stato in prima linea per l'accoglienza ai migranti, con la giunta guidata da Mimmo Lucano. Il nuovo cartello, sarà presto in buona compagnia: " A breve ce ne saranno altri al confine con i Comuni di Camini e Stignano e verranno apposti altri cartelli turistici ". Soddisfatto anche il parroco del borgo, padre Giovanni Coniglio, perché " finalmente si arriva e ci si trova davanti l'identità di Riace ".