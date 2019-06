Rifiutò la chemio e morì: condannati a 2 anni i genitori di Eleonora

Aveva deciso di rifiutare la chemio, rinunciando al metodo tradizionale che avrebbe potuto curarle la leucemia. Ora, i genitori di Eleonora Bottaro, che all'epoca aveva 17 anni, sono stati condannati a due anni.

Nel 2015, Eleonora era ammalata di leucemia ma, con il consenso del padre e della madre, Lino e Rita Bottaro, la ragazza 17enne fu curata con il metodo Hamer, che consisteva nell'alternanza di vitamine e cortisone. In pochi mesi, la ragazza, che forse avrebbe potuto salvarsi se avesse intrapreso il ciclo di chemioterapia, morì.

" Ho fatto la volontà di mia figlia ", aveva detto il padre di Eleonora quando, nel 2017, per lui e la moglie era stato chiesto il rinvio a giudizio. Non è dello stesso parere Valeria Sanzari, la procuratrice che ha indagato subito i genitori per omicidio colposo aggravato dalla prevedibilità dell'evento. Secondo lei, infatti, la 17enne sarebbe stata plagiata dai genitori, seguaci del metodo Hamer, che l'avrebbero convinta a rifiutare le cure della medicina ufficiale, per ricorrere alle vitamine, che inevitabilmente l'hanno portata alla morte.