Rifocillano clochard in stazione: multati perché senza biglietto

Sono stati pizzicati senza biglietto sul binario 1 della stazione ferroviaria di Foggia. Il personale Fs è stato inflessibile. "Le regole vanno rispettate". E li ha multati con una sanzione da 16,67 euro a testa. Tutto bene, se non fosse successo ai "Fratelli della Stazione", un gruppo di volontari che "come ogni sera", scrivono sulla loro pagina Facebook, portavano "latte caldo e coperte" ai senzatetto che vivono in stazione. La vicenda, assurda, e raccontata da Foggia Today, sta facendo rapidamente il giro del web.

" Siamo entrati come ogni sera per chiacchierare con chi, senza dimora, si ferma in stazione. Per portare le coperte visto che adesso la sera è più fresco e qualcuno ce le ha già chieste ", scrivono i volontari della onlus, un'associazione regolarmente iscritta all'Albo regionale del volontariato. " Abbiamo provato a spiegare chi siamo e cosa facciamo lì da più di 20 anni ", raccontano. " Ci siamo chiesti se quello che ci stava accadendo fosse reale, ci siamo guardati negli occhi, mi sembrava di essere all'improvviso in un documentario di Rai 3 ". Nessun documentario, nessuna candid. " Che cosa ci contestano? Eravamo lì a far volontariato in stazione, si senza biglietto, ma portavamo solo umanità. La nostra, quella di chi ci ha raggiunti sul binario o per telefono. Eravamo lì a chiacchierare con chi vive in strada. Per voi sono invisibili, noi li vediamo ", spiegano ancora, increduli, i volontari.