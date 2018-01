Rigopiano, la zia di un bambino orfano: "Abbandonati dallo Stato"

Il 18 gennaio 2017 una valanga ha sommerso l'hotel Rigopiano causando 29 vittime. Tra gli 11 sopravvissuti, anche quattro bambini: Ludovica e Gianfilippo hanno potuto riabbracciare i loro genitori, mentre Samuel ed Edoardo sono rimasti orfani.

Edoardo, 10 anni, è stato tratto in salvo dai soccorritori ma ora arriva la denuncia della zia, che si occupa di lui e dei suoi due fratelli. "Lo Stato ci ha abbandonato. Ci aspettavamo un aiuto, ma per lui solo donazioni da privati" .

Come riporta La Repubblica, per Samuel, che vive a Chieti con i nonni, si è potuto fare qualcosa: il padre era un poliziotto e quindi la pensione e gli emolumenti che gli spettavano sono stati versati dal ministero su un conto corrente aperto a nome del bambino, inserito nel programma di sostegno ai figli di agenti morti per servizio.

Per Edoardo invece nessun aiuto. La legge infatti non prevede fondi per i parenti delle vittime di una catastrofe come quella di Rigopiano. "Stiamo provvedendo a Edoardo e ai suoi fratelli con le forze delle nostre famiglie, ma economicamente possiamo contare solo sulle donazione dei privati" , ha raccontato la zia del bambino.

La denuncia