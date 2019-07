Autoerotismo al ristorante: egiziano rischia il linciaggio

Ha ordinato un bel pranzo al tavolo sulla spiaggia di Rimini, un conto poi non saldato, e durante il lauto pasto non ha saputo resistere alla tentazione di calarsi i pantaloni per masturbarsi, completamente incurante della presenza di donne e bambini.

Lo squallido episodio durante la giornata della domenica appena passata, quando il responsabile, un egiziano, si è seduto ai tavolini del ristorante Stella Marina, sito sul lungomare Di Vittorio all'altezza del bagno 62.

Sono all'incirca le 13:30, quando qualcuno degli avventori inizia a rendersi conto dell'osceno spettacolo messo in atto dal nordafricano. Alcuni hanno iniziato a rivoltarsi contro lo straniero, che è stato ripreso e quindi apostrofato. Dalle proteste alle mani il passo è stato breve, col maniaco africano che è stato aggredito ed ha rischiato il linciaggio, se non fosse stato per il pronto intervento sul posto da parte degli uomini della questura di Rimini.

Questi ultimi, giunti sulla spiaggia, si sono occupati di far scattare le manette ai suoi polsi e quindi arrestarlo con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Il responsabile, un 38enne di nazionalità egiziana, non ha tra l'altro saldato il conto del pranzo ordinato al tavolo del ristorante.