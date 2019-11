Rimini, finge di ordinare una pizza e chiede aiuto al 112: "Mio marito mi picchia"

Tre anni di violenza da parte del marito. Succede a Rimini, dove una donna di 40 anni ha trovato la forza di denunciare in seguito all'ennesimo episodio di maltrattamenti. Per chiedere aiuto, però, la vittima ha dovuto usare una strategia. E così, mentre si trovava in casa con il marito, la donna ha finto di ordinare una pizza a domicilio. Invece di comporre il numero della pizzeria, ha chiamato il 112.

Quando al centralino dei carabinieri di Rimini è arrivata l'insolita richiesta, è stato chiaro fin da subito che qualcosa non andasse. Ma i militari sono addestrati a gestire anche casi di questo tipo, e probabilmente chi ha risposto ha capito cosa stava succedendo: la donna che parlava con una voce tremante non si era affatto sbagliata, ma stava chiedendo aiuto senza farsi scoprire dal marito violento. E così dopo la telefonata, una volante dei carabinieri si è presentata a casa della coppia. La donna ha aperto la porta agli agenti, che sono così entrati in un appartamento tutto in disordine, con oggetti buttati a destra e a sinitra. Un altro chiaro segnale che qualcosa, tra di loro, non andava affatto. A quel punto l'uomo si è precipitato in una stanza e ha tentato di nascondersi in un ripostiglio. Poi, non appena ha sentito i passi dei militari venire verso di lui, l'uomo ha provato a lanciarsi dalla finestra del quarto piano per darsi alla fuga. I carabinieri si sono precipitati su di lui e uno di loro per salvarlo si è pure rotto una costola. Una volta che l'hanno preso per un piede, sono riusciti a rimetterlo in sicurezza

La donna ha raccontato che da tre anni è stata picchiata e maltrattata dal marito, ma per paura non ha mai deciso di denunciare. Neanche dopo essere stata refertata in ospedale per fratture agli arti ed echimosi importanti è riuscita a trovare abbastanza coraggio. Ora, dopo aver toccato il fondo per l'ennesima volta, ha chiesto aiuto. L'uomo è finito in manette per maltrattamenti e lesioni personali reiterate nel tempo.

Violenza sulle donne: dati allarmanti

In Italia, ogni due giorni circa, una donna viene uccisa. Sono quasi 7 milioni le donne che hanno subito una forma di abuso, spesso tra le mura domestiche. Secondo una ricerca effettuata dall'Osservatorio Nazionale Adolescenza, circa 1 ragazza su 10 è stata aggredita verbalmente dal proprio fidanzato. E in circa la metà dei casi, l'episodio è avvenuto in pubblico per futili motivi; 1 su 20 è stata addirittura picchiata.