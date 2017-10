Rimini, il ladro entra nell'albergo e il proprietario pubblica le foto su Facebook: "Fate attenzione"

"Questa mattina intorno alle 6:30, un uomo in sella ad una bici è entrato nel mio albergo chiuso in cerca di rubare qualcosa per sfangare la giornata".

Un albergatore di Rimini ha denunciato in questo modo sulla sua pagina Facebook l'intrusione di uno sconosciuto nel suo albergo nella notte tra il 5 e il 6 ottobre condividendo le immagini del tentato furto descrivendole come "Sos Rimini".

Vito Simone, l'albergatore, ha spiegato che "l'allarme lo ha fatto desistere" ma le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato il presunto ladro mentre si aggira nella hall con una sigaretta in bocca.