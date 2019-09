Rimini, straniero si oppone ad agenti: "Seguo solo il volere di Dio"

Tensioni nella notte di sabato in una discoteca di Rimini, dove un cittadino straniero in evidente stato di alterazione ha creato numerosi disordini fra le persone che ballavano in pista, rifiutando poi di farsi identificare dagli agenti intervenuti sul posto.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il fatto si è verificato in un noto locale riminese sito in via Flaminia. Qui l'extracomunitario ha cominciato ad infastidire alcuni avventori, costringendo il personale addetto alla sicurezza ad intervenire. Sono stati proprio gli uomini della security a contattare i rappresentanti delle forze dell'ordine, chiedendo loro di accorrere sul posto. A raggiungere il locale gli agenti della squadra volante, che hanno fermato lo straniero, chiedogli di esibire i propri documenti.

Il soggetto si è tuttavia categoricamente opposto, perdendo ancora una volta il controllo. "Seguo solo il volere di Dio" , ha risposto con rabbia, come riportato da "RiminiToday".

A questo punto gli agenti hanno deciso di procedere con l'arresto. Tradotto in questura ed identificato, lo straniero è risultato essere un 29enne proveniente dalla Sierra Leone.

Per lui l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.