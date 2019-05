Rischia di perdere un occhio. 15enne picchiato in classe

Un ragazzino di 15 anni rischia adesso di perdere la vista da un occhio, dopo che è stato aggredito da un compagno di classe durante l’ora di Italiano. Il fatto è avvenuto lunedì mattina, 20 maggio, in un’aula dell’Istituto tecnico Itis Cardano di Pavia. Da quel giorno il ragazzo ha problemi a vedere dall’occhio che è stato colpito. E oggi i genitori hanno deciso di presentarsi ai carabinieri per presentare regolare denuncia di quanto accaduto. Il figlio frequenta il secondo anno al Cardano. Proprio in classe sarebbe stato prima insultato pesantemente e subito dopo picchiato dal bulletto di turno.

Il 15enne è stato portato al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici, una volta effettuati diversi esami clinici, hanno riscontrato un danno alla retina dell’occhio e un trauma cranico importante. La prognosi è di 20 giorni. Se l’occhio non dovesse migliorare in questo lasso di tempo la situazione potrebbe diventare ancora più preoccupante. Secondo quanto raccontato dai genitori ai militari, queste violenze e umiliazioni andrebbero avanti da diverso tempo. Anche la vittima è stata ascoltata dai carabinieri e ha raccontato di essere stato preso alla testa dal compagno e sbattuto violentemente sul banco. I militari stanno continuando le indagini e poi passeranno il caso al Tribunale dei Minori di Milano.