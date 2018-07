Rischio listeria, Lidl ritira nuovi prodotti in Sicilia

Continua il ritiro di alcuni prodotti dai supermercati di tutta Italia per rischio listeria. Dopo la Findus, anche Lidl ha richiamato tutti i lotti di mais surgelato e mix di verdure surgelate a marchio Freshona perché non si può escludere una contaminazione da listeria monocytogenes.

Ora, il Ministero della salute e la catena di supermercati di origine tedesca fanno sapere che i due prodotti sono distribuiti da Lidl anche con il marchio Green Grocer’s. Anche in questo caso il richiamo interessa tutti i lotti e le scadenze, ma riguarda esclusivamente la Regione Sicilia.

Come riporta Il fatto alimentare, i surgelati interessati sono stati prodotti per Lidl dall’azienda belga Greenyard N.V.. Il richiamo è scattato in seguito a un focolaio di listeriosi che ha interessato 47 persone, di cui nove decedute, in cinque paesi europei (Austria, Danimarca, Svezia, Regno Unito e Finlandia) ed è stato ricondotto in un primo tempo al mais surgelato e poi anche ad altri prodotti confezionati nello stabilimento ungherese della Greenyard. Tutte le confezioni di frutta e verdura surgelata prodotte nell’impianto di trasformazione tra il 2016 e il 2018 sono state ritirate dai supermercati.