L'idea di Saviano per "salvare" Roma? Legalizzare le droghe leggere

La politica dovrebbe legalizzare le droghe leggere. Questa la proposta di Roberto Saviano contro la criminalità, che andrebbe combattuta anche imponendo " il tema del dibattito pubblico " e costringendo " ad affrontare i nodi del riciclaggio e dell'investimento mafioso che distruggono ogni libera iniziativa ". La soluzione migliore, a suo giudizio, sarebbe molto precisa e chiara: " Sottrarre questo mercato immenso al crimine è l'unico modo per dimezzarne profitti e potere ".

L'omicidio Sacchi

Lo scrittore ha puntato l'attenzione sul caso Luca Sacchi, il giovane morto per un colpo di pistola alla testa mentre stava tentando di difendere la ragazza da un furto: " Il sangue a Roma è tornato a scorrere ma c'è un automatismo innato che si genera sempre dinanzi alle tragedie, cercare elementi per allontanarle da sé ". La Capitale dovrebbe " smetterla di sentirsi diversa dall'essere una città mangiata dalla corruzione e occupata dai poteri criminali ". La città " è luogo di riciclaggio privilegiato degli investimenti del narcotraffico da più di un decennio ".