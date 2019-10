Botte da orbi nel centro accoglienza: in manette un pakistano

Una violenta rissa tra stranieri in un centro di accoglienza finisce in sangue. Per questo motivo, Khan Mohammad Ishqad, un 26enne di nazionalità pakistana, è stato tratto in arresto dagli agenti della squadra mobile di Latina e poi condotto nel carcere locale.

Botte da orbi tra immigrati. Stando a quanto si apprende dalla testa d'informazione online LatinaoQuotidiano.it , la colluttazione sanguinaria si sarebbe consumata all'interno di un appartamento adibito ad alloggio per cittadini exatracomunitari richiedenti asilo.

Secondo quanto riferiscono le autorità, i fatti sarebbero occorsi qualche giorno fa ma, soltanto nella giornata di ieri, ne sarebbe stata diffusa notizia dai media locali. Lo scontro avrebbe avuto inizio per futili motivi o presunti tali. La furia incontrollata dell'aggressore pakistano è esplosa nei confronti di un altro soggiornante della struttura di accoglienza, degenerando repetinamente in un vero e proprio pestaggio feroce. La vittima, un 25enne straniero, è stata colpita al viso con violenza truce, tanto da rendere necessario il trasporto all'ospedale San Camillo di Roma. Una volta in pronto soccorso, il ragazzo avrebbe denunciato i fatti agli agenti fornendo un identikit dettagliato del suo molestatore.

Da un ricostruzione dettagliata della vicenda, per la quale sono state determinanti le testimonianze fornite dai gestori del centro, si è scoperto che il pakistano avesse già mostrato una condotta prevaricante e violenta verso gli altri richiedenti asilo. Per questo motivo, i poliziotti della squadra mobile di Latina hanno arrestato il 26enne con l'accusa di lesioni aggravate. L'uomo è ora denuto presso la casa circondariale locale a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Dopo la rissa, la vittima ha riportato fratture multiple e scomposte al volto con una prognosi di 41 giorni.