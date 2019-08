Risse e rapine pianificate con Instagram: arrestati 3 magrebini

Tre minorenni magrebini sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Cremona per essere responsabili di alcune risse e rapine in città. I tre giovani nordafricani facevano parte del famigerato gruppo che gestiva la pagina Instagram "Cremona Dissing".

Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno avuto origine da alcune aggressioni avvenute nella città lombarda il 12 giugno nel corso e al termine di una festa in un locale. In quell'occasione, un gruppo di ragazzi aveva commesso una rapina e ne aveva tentata un'altra aggredendo per futili motivi alcuni partecipanti alla serata, tutti minorenni.

L'attività investigativa ha permesso di identificare i tre minorenni come gli autori di una rapina di 20 euro in contanti e di una tentata rapina di un portafoglio, attuate sempre con lo stesso schema: individuata la vittima, alcuni componenti del gruppo le si avvicinavano e, dopo averla colpita con calci e pugni o averla minacciata, tentavano di sottrargli il denaro o il cellulare.

Inoltre, vi sono state quattro aggressioni con percosse o lesioni scatenate per futili motivi, come uno sguardo alla persona sbagliata o per il semplice gusto di affermare il proprio predominio, in relazione alle quali sono stati individuati altri quattro componenti del gruppo (due maggiorenni e due minorenni) che, dalla fine del 2018 ad oggi, si sono resi responsabili di numerose risse, aggressioni, minacce, rapine ed estorsioni nei confronti dei loro coetanei, il tutto alimentato dall'autocelebrazione delle proprie gesta grazie ad un uso distorto dei social.

I tre magrebini sono stati collocati in comunità.