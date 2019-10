Rita Dalla Chiesa lancia l'allarme terrorismo: "Troppo odio contro agenti"

Non vi è più alcuna riconoscenza per le divise. Rita Dalla Chiesa parte da questo presupposto e avverte che il clima che si respira oggi è simile a quello dei primi anni Settanta che hanno preceduto il terrorismo: " Stiamo tornando verso un periodo che pensavamo chiuso da un pezzo, e invece non è vero ". Il riferimento è a un tweet choc che recitava: " “Rompete i cogl... sugli sbirri morti in questura? Ma chi c... se ne frega! Morissero tutti nello stesso giorno io festeggerei!! ".

Le forze dell'ordine ormai vengono dipinte come bande di malfattori, picchiatori e insabbiatori: " Gli episodi che hanno fatto male ci sono stati, è indubbio, e fanno vergognare chi crede in questi ragazzi. Però sono episodi. La vita è fatta di quotidianità, e nella quotidianità questo non avviene ". La giornalista poi ha lanciato una frecciatina a Roberto Saviano e chef Rubio: " Ci sono circoli che vorrebbero essere culturali e invece sono circoli di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso ".

"Virginia Raggi bocciata"

Il giudizio dato a Virginia Raggi è " negativo al massimo ". Esclude che il sindaco di Roma non si batta per risolvere i problemi, ma probabilmente " si è circondata di gente che non era in grado di poterla aiutare, alcuni sono finiti addirittura in galera ". Dunque al suo posto " con un sussulto di dignità avrei ammesso gli errori e lasciato la città a chi pensa di poterla governare meglio ".

La figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, in un'intervista rilasciata a La Verità, ha parlato anche della politica attuale, criticandola duramente: " Fanno alleanze tra gente che si sputava addosso fino al giorno prima... ". Il riferimento è all'asse tra M5S e Pd, e non a caso ha detto che al momento apprezza solamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni: " Almeno non hanno tradito. Mi sono stufata di sentire del Papeete: perché non parliamo di Capalbio, patria degli intellettuali che non hanno voluto gli immigrati? ".