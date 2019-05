Rogo a Mirandola, il piromane nordafricano e il giallo delle sette identità

" Il nordafricano non era stato espulso perché aveva dichiarato di essere minorenne e aveva fatto richiesta di protezione umanitaria. Ora è stato beccato, abbiamo scoperto che aveva dato 4 identità diverse e analisi confermamo che non è minorenne e grazie al decreto Salvini: a casa. Col primo barcone, perché l'aereo non lo meriterebbe ". Matteo Salvini, ieri sera in diretta Fb, ha respinto così gli attacchi di Pd e M5s su quanto accaduto a Mirandola. "Grazie al decreto sicurezza questo si può espellere, come quel nigeriano che ha staccato un pezzo di dito a un poliziotto. Via via via. E poi qualcuno vuole i porti aperti, ma io li voglio blindare in tutta Italia e tutta Europa", ha continuato il ministro.

Sul caso di Mirandola ci sono ancora diversi tasselli che mancano e molti dettagli da capire. A cominciare dalla vera identità del clandestino. Secondo il Corriere, l'incendiario ha dato almeno sette alias. L'anno scorso, accompagnato a un commissariato di Ventimiglia, si era dichiarato marocchino. Sono Otman Boraia, nato in Marocco il 6 luglio del 2003. Tuttavia, in altre situazioni aveva affermato di essere prima tunisino e poi algerino. E ancora: come riporta sempre il Corriere, " dalla Liguria si è spostato nel Lazio. Con le generalità di Bouachra Salah è stato processato per violenza, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento aggravato. Il Tribunale dei minori di Roma aveva disposto il suo collocamento in una comunità fino all' ottobre del 2018. Ma lui ha collezionato altre denunce, sempre a piede libero, per piccoli furti ".

Infine, quel decreto di espulsione a cui aveva opposto una richiesta di protezione internazionale. Come se non bastasse, le forze dell'ordine non gli hanno mai trovato un documento di identità addosso e la sua prima apparizione sul suolo italiano è stata registrata quindici mesi fa.