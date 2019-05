Mirandola, il M5S contro Salvini: "Spieghi perché omicida era libero di circolare"

Una tragedia figlia dell’immigrazione illegale, per Matteo Salvini. Un dramma che si poteva evitare, per il M5S. Mentre le forze dell’ordine cercano di far luce sulle motivazioni che hanno spinto un giovane nordafricano a dare fuoco alla stazione dei vigili urbani di Mirandola, nel modenese, il cordoglio per le vittime e i feriti lascia subito il posto alla polemica politica.

“Noi siamo per i porti chiusi e non per le porte aperte”, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini ai microfoni di Uno Mattina, su Rai Uno. La stoccata è per gli alleati di governo, dopo il caso dello sbarco dei migranti che si trovavano a bordo della Sea Watch, autorizzato dal procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio all’insaputa del leader della Lega. “Voglio un'Europa che rispedisca a casa questa gente”, è l’affondo di Salvini.

Non si è fatta attendere però la replica del Movimento che dopo aver espresso “vicinanza alla famiglia e ai cari delle vittime del rogo”, si scaglia proprio contro il vicepremier leghista. “Ci auguriamo che quel criminale paghi quel che deve, ma ci sorprende ascoltare dal Viminale esortazioni da campagna elettorale, quando dovrebbe essere proprio il Viminale a chiarire perché quell'uomo con intenzioni omicide era libero di circolare in giro in Italia fin arrivare ad appiccare il fuoco a degli uffici della Polizia locale”. “Se fosse stato già rimpatriato oggi non ci troveremmo davanti a questo problema”, attaccano i pentastellati.

Dal centrodestra, invece, è Benedetta Fiorini, vicecommissario di Forza Italia in Emilia Romagna a chiedere che chi delinque nel nostro Paese venga immediatamente rimpatriato. “Con gli stranieri che delinquono, che costituiscono un pericolo per i nostri cittadini, non possiamo aspettare la burocrazia o gli accordi internazionali con i Paesi di origine - ha detto la deputata azzurra - occorre l'espulsione immediata e far scontare la pena nel loro Paese”.

Intanto domani in nove comuni del modenese, è stato indetto il lutto cittadino. Bandiere a mezz’asta a Mirandola, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero in segno di cordoglio per le due donne morte nel rogo. Nella giornata di oggi e domani verranno sospese anche tutte le iniziative elettorali in programma. “Oggi è il giorno del lutto e del dolore e chiediamo a tutti di avere rispetto per una vicenda così drammatica per la nostra comunità”, è l'appello dei sindaci.