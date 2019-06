Roma, presi quattro aggressori degli attivisti del Cinema America

Due ventitreenni, un ventunenne e un trentottenne residenti per lo più nella zona periferica di Casalotti, a nord ovest di Roma. Sono i quattro indagati per l'aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del Cinema America, sabato sera, a Trastevere. Tra loro, identificati grazie ai filmati della video sorveglianza di alcuni negozi, anche membri del Blocco Studentesco, l'associazione studentesca di Casapound.

La ricostruzione

I quattro ragazzi di vent'anni sono stati aggrediti il 15 giugno scorso a Trastevere da un gruppo di 30enni proprio perché indossavano la maglietta del Cinema America. I ragazzi avevano appena passato la serata a piazza San Cosimato per seguire una proiezione cinematografica. "Hai la maglietta del Cinema America, sei antifascista, levati subito 'sta maglietta, te ne devi andare via da qua", sono state le minacce che il branco ha rivolto ai ventenni. E poi giù bottigliate, pugni, insulti e testate. A parlare dell'accaduto è stata una delle vittime, David Habib, 20 anni, ex studente del Liceo Virgilio, ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli. Anche lui indossava la maglietta bordeaux dell'acsoociazione, che si è riempita di sangue. Una immagine che ha postato sui social, accompagnata da quella del suo viso tumefatto. Ad un altro dei ragazzi aggrediti sono stati messi tre punti sul sopracciglio destro.

"Gli altri chiacchierano, ministero e Forze dell'Ordine fanno i fatti. Felice che la Polizia abbia identificato alcuni dei presunti aggressori di Roma, che avevano malmenato un gruppo di giovani con la maglietta del cinema America. Nessuna tolleranza per i violenti". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando così la svolta delle indagini.